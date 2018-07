Rebeldes do Congo devem deixar Goma Os rebeldes do Congo devem começar a retirar suas tropas da cidade de Goma nesta terça-feira depois de chegarem a um acordo com o chefe do Exército de Uganda, disseram militares ugandenses à Associated Press. A negociação foi feita ontem e o resultado positivo significa um progresso para os líderes da região, que têm feito um esforço conjunto para evitar uma escalada de violência.