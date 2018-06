Rebeldes do Egito juram lealdade ao Estado Islâmico Um organização baseada na península do Sinai que realizou diversos ataques contra agentes de segurança no Egito jurou lealdade ao grupo Estado Islâmico. O anúncio, realizado por meio da conta do grupo no Twitter, reflete a ascensão regional dos rebeldes extremistas, que demandam a fidelidade dos muçulmanos pelo mundo.