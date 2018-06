Rebeldes do M23 declaram cessar-fogo no Congo Os rebeldes do M23 que foram forçados a recuar da maioria de seus redutos no leste do Congo agora estão pedindo um cessar-fogo ao governo. Em um comunicado divulgado neste domingo, o presidente do M23, Bertrand Bisimwa, exortou os militares congoleses a cessar todas as hostilidades, de modo a permitir que as negociações de paz sigam em frente.