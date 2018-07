Rebeldes e governo cometeram crimes na Líbia, diz ONU

Uma comissão de inquérito apontada pela ONU na Líbia disse em seu relatório, publicado nesta sexta-feira, que "crimes internacionais, especialmente crimes contra a humanidade e crimes de guerra, foram cometidos pelas forças de Kadafi".

O painel, liderado pelo juiz canadense Philippe Kirsch, disse que forças contra Kadafi também cometeram sérias violações "incluindo crimes de guerra e violações à lei internacional dos direitos humanos".

O documento diz que abusos aos direitos humanos cometidos pelos antigos rebeldes continuam. O painel não foi capaz de chegar a conclusões sobre bombardeios da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que resultaram na morte e ferimentos de civis ou as circunstâncias que cercaram as mortes de Kadafi e de seu filho, Mutassim. As informações são da Associated Press.