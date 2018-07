Rebeldes e governo sírio se acusam de lançar ataque químico que matou 26

O bombardeio ocorreu em Khan al-Assal, no subúrbio de Alepo. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, entidade ligada aos rebeldes, 26 pessoas morreram - 16 civis e 10 militares - quando um míssil Scud caiu no vilarejo. A agência estatal de notícias Sana afirmou que o ataque deixou 31 mortos.

Um fotógrafo da agência Reuters, que fez declarações sob condição de anonimato por questões de segurança, disse ter visitado hospitais da região e ter visto pessoas internadas "com dificuldades respiratórias" em meio a um forte cheiro de cloro.

Diante da censura imposta à imprensa na maior parte do território sírio, não é possível confirmar de maneira independente se as armas químicas foram realmente utilizadas na ofensiva. Segundo a Sana, o Scud disparado pelos rebeldes continha armas químicas.

Acusações. O ministro de Informação de Assad, Omran al-Zoabi disse à TV estatal que o governo acionaria organizações de direitos humanos e países que apoiam os combatentes anti-Assad pelo suposto uso desse arsenal. "Turquia e Catar têm a responsabilidade legal, moral e política por esse ataque", disse. A chancelaria turca negou as acusações. A agência Sana publicou fotografias de supostas vítimas do ataque.

Os rebeldes negam a autoria do ataque e disseram que tropas de Assad usaram as armas químicas contra a população civil. "Ouvimos relatos no começo da manhã de um ataque em Khan al-Assal de um disparo de Scud com agentes químicos por forças do regime", disse o porta-voz do Alto Conselho Militar, Qassim Saadeddine.

Segundo ativistas ligados aos rebeldes, forças do regime tentaram atacar uma academia de polícia dominada pelos rebeldes, mas o Scud teria caído por acidente numa área controlada pelo governo.

O presidente Conselho Nacional Sírio, Mouaz al-Khatib, prometeu investigar o episódio. "Somos contra qualquer pessoa que use essas armas", disse o chefe do principal grupo político dissidente sírio. "Somos contra a morte de civis com armas químicas, mas esperem até que tenhamos informações mais precisas."

Reação. O governo americano reagiu com ceticismo às acusações do regime de Assad contra os rebeldes. "Estamos examinando com cuidado as alegações de uso de armas químicas", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney. "O emprego desse arsenal seria completamente inaceitável. Se o governo de Assad usou essas armas, haverá consequências e eles responderão por isso."

Ainda de acordo com o porta-voz, o governo do presidente Barack Obama é "cético" quanto ao uso dessas armas por parte dos rebeldes. "Não temos evidências que corroborem essa acusação", acrescentou.

Obama definira o uso de armas químicas no conflito sírio como a "linha vermelha" que separava os EUA de uma intervenção direta no país. Vizinho de Damasco, Israel também teme que o arsenal químico do ditador sírio caia na mãos de radicais islâmicos que compõem a heterogênea coalizão rebelde.

No final da noite de ontem, o chefe do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos EUA, o deputado Mike Rogers, disse em entrevista à rede de TV CNN que existe uma alta probabilidade de armas químicas terem sido usadas na Síria. / AP, NYT e REUTERS