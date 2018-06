Rebeldes e soldados sírios morrem em confrontos, diz ONG

"Dezesseis combatentes de grupos desertores foram mortos em uma emboscada perto da cidade de Jisr al-Shughur quando se dirigiam para a cidade de Idlib para combater tropas regulares", disse Rami Abdel Rahman, diretor da ONG, à agência de notícias AFP.

De acordo com ele, quatro soldados morreram, três ficaram feridos e cinco foram mortos em um outro choque ocorrido em Idlib, foco de operações do exército sírio neste sábado. As informações são da Dow Jones.