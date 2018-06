Rebeldes elegem líderes separatistas no leste da Ucrânia Rebeldes pró-Rússia de cidades separatistas do leste da Ucrânia elegeram seus líderes neste domingo, em uma eleição que o governo de Kiev considerou ilegal. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, descreveu a votação como uma "pseudo-eleição" que não representa a verdadeira vontade do povo.