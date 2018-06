Rebeldes executam 5 passageiros de ônibus na Índia Rebeldes no extremo nordeste da Índia executaram cinco passageiros de ônibus na noite de sexta-feira para exigir a criação de um Estado separado. O diretor-adjunto da polícia regional, A. P. Raut, disse que os homens foram retirados do veículo, alinhados em uma rodovia no Estado de Assam e mortos a tiros. De acordo com ele, nenhuma das vítimas era natural da região.