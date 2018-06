Rebeldes exigem negociação do governo do Congo

Bertrand Bisimwa, porta-voz do movimento, disse neste domingo que os rebeldes não receberam informações sobre a continuidade das negociações. De acordo com Bisimwa, o grupo tomará Goma novamente se as tratativas não começarem dentro de 24 horas.

O porta-voz do governo do país, Lambert Mende, afirmou à agência de notícias AFP que a retirada do M23 de Goma "é um passo na direção certa". O M23 exige que se cumpra o acordo de 2009, que prevê a integração do movimento ao exército do país e ao governo. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.