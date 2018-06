Rebeldes fazem novo ataque à aeroporto no Paquistão Homens armados no Paquistão atacaram um centro de treinamento para policiais próximo ao terminal aéreo de Karachi nesta terça-feira, forçando uma suspensão temporária dos voos e provocando um breve tiroteio com as forças de segurança poucos dias depois de um ataque Taleban no mais movimentado aeroporto do país.