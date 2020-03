Rebeldes infiltrados matam 24 membros das forças de segurança do Afeganistão

CABUL - Rebeldes infiltrados na polícia do Afeganistão mataram pelo menos 24 membros das forças de segurança do governo nesta sexta-feira, 20. O ataque foi confirmado por autoridades da província de Zabul, no sul do país, que tem a maior parte de seu território dominado pelo grupo rebelde Taleban.

"Às 03h00 da manhã, 24 membros da polícia e do exército afegãos morreram quando seis infiltrados abriram fogo contra eles enquanto dormiam nas proximidades de Qalat (capital de Zabul)", declarou o governador Rahmatullah Yarmal.

O chefe do conselho provincial, Ata Jan Haq Bayan, confirmou o balanço e disse que os criminosos tinham "contatos" com os talebans. "No ataque morreram 14 membros do exército afegão e 10 policiais", afirmou. O Taleban não reivindicou o atentado.

Este é um dos ataques mais violentos desde que o governo dos Estados Unidos e os rebeldes talebans assinaram, em 29 de fevereiro, em Doha, um acordo sobre a retirada das forças estrangeiras do Afeganistão em um prazo de 14 meses, em troca de garantias dos insurgentes.

O ataque aconteceu um dia depois de um pedido de cessar-fogo feito pelo governador de Cabul para lutar contra a propagação do coronavírus, que as autoridades temem que provoque uma catástrofe no país, cujo sistema de saúde foi arrasado por 40 anos de guerra. /AFP