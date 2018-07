Rebeldes lançaram morteiros sem precedentes contra as forças de Assad

BEIRUTE - Rebeldes lançaram uma barragem de morteiros sem precedentes contra as forças do governo em Alepo, disseram ativistas e moradores nesta sexta-feira, 28. Estão acontecendo os combates mais intensos dos últimos dois meses, um dia após os opositores terem iniciado nova ofensiva pelo controle da maior cidade da Síria.

"A luta é sem precedentes e não para desde quinta-feira. Os confrontos costumavam ser limitados a um ou dois quarteirões de um distrito, mas agora as lutas estão em todo lugar", afirmou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

Alguns dos piores confrontos aconteceram na vizinhança predominantemente curda de Sheikh Maksoud. Os curdos são a maior minoria étnica da Síria e estão divididos entre os dois lados do conflito, alguns com os rebeldes e outros com o regime.

"A cidade está testemunhando um dos dias mais violentos. Todos os frontes estão em chamas", disse o ativista de Alepo Baraa al-Halabi. Os combatentes do principal grupo rebelde, o Exército Livre Sírio, tentam expulsar os soldados do governo do presidente Bashar Assad. A cidade de 3 milhões de habitantes é um campo de batalha estratégico na guerra civil do país. Sua queda seria uma grande vitória estratégica para a oposição. Já uma derrota dos rebeldes no mínimo daria mais tempo a Assad.

No campo diplomático, a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, recebeu representantes dos "Amigos da Síria" - coalizão que inclui também a União Europeia e a Liga Árabe. O grupo fez um apelo para que as diversas facções que opõem-se a Assad cooperem mais entre si.

As informações são da Associated Press e Dow Jones.