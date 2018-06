Rebeldes libertam 13 freiras sequestradas na Síria Treze freiras sírias mantidas em cativeiro pelos rebeldes por quase três meses foram libertadas e estão a caminho de casa, informou neste domingo líderes cristãos. Elas foram sequestradas junto com outras mulheres no começo de dezembro do monastério na cidade de Maaloula, ao norte de Damasco, e levadas para o reduto rebelde de Yabroud, perto da fronteira com o Líbano. De acordo com o bispo Luke al Khoury, da igreja ortodoxa grega da Síria, as operações militares em Yabroud forçaram os rebeldes a libertar as freiras. Fonte: Dow Jones Newswires.