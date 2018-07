Guma el-Gamaty, um porta-voz do Conselho Nacional de Transição, afirmou que Bir al-Ghanam é significativa por estar apenas 30 quilômetros distante da cidade de Zawiya, importante rota para Tripoli. As forças da oposição assumiram o controle de Zawiya em março, antes de as tropas de Kadafi derrotarem os rebeldes para retomar a cidade. As informações são da Associated Press.