Rebeldes líbios dizem receber apoio do futebol Os rebeldes líbios disseram que os jogadores e o treinador da seleção nacional de futebol anunciaram seu apoio à luta contra o governo de Muamar Kadafi, no poder há 42 anos. O anúncio foi feito num vídeo postado neste sábado na pagina dos rebeldes no Facebook sob o título de "a seleção nacional anuncia sua deserção".