Rebeldes líbios entram em cidade estratégica Combatentes rebeldes líbios entraram ontem na cidade de Brega, um importante polo produtor de petróleo no leste do país. Houve confronto com as forças leais a Muamar Kadafi e ao menos 127 insurgentes ficaram feridos. A tomada da cidade, de importância estratégica, poderia impulsionar o avanço rebelde rumo a Trípoli, quando a eficácia da intervenção ocidental no país é questionada.