Rebeldes ligados a Al-Qaeda invadem postos de controle na Síria Ativistas dizem que os rebeldes e combatentes da Al-Qaeda invadiram pelo menos três postos de controle em torne de bases militares do governo da Síria, no noroeste do país. O observatório da Grã-Bretanha na Síria para Direitos Humanos e comitês ativistas locais relataram confrontos violentos neste domingo em regiões próximas as bases de Wadi Deif e Hamidiyeh, localizadas nas proximidades da cidade de Maaret al-Numan, na província de Idlib. Os rebeldes tentam invadir as duas bases desde 2012.