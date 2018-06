Rebeldes lutam contra governo sírio por barragem Ativistas informaram que os rebeldes da oposição na Síria combatem tropas do presidente sírio, Bashar Assad, pelo controle da maior barragem do país. O ativista britânico e presidente do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Rami Abdul-Rahman afirmou que os conflitos ocorrem na barragem Al-Furat, na província de Raqqa, no nordeste do país.