Rebeldes matam 34 pessoas no nordeste da Índia Rebeldes separatistas mataram pelo menos 34 pessoas e feriram outras 12 em uma região remota do nordeste da Índia. De acordo com a polícia do país, do total de mortos, 30 trabalhavam em plantações de chá. O número de vitimais fatais pode subir já que alguns feridos no massacre estão hospitalizados em estado crítico.