Rebeldes matam 6 e sequestram 47 no Congo O porta-voz da missão de paz da ONU na República Democrática do Congo (RDC), o tenente-coronel Felix Prosper Basse, afirmou que uma ressurgência das ações dos rebeldes no nordeste do país provocou a morte de seis pessoas e o sequestro de outras 47 na semana passada.