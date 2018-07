Rebeldes mudam centro de comando para dentro da Síria

Quase 80% das cidades e vilas na fronteira com a Turquia estão fora do controle do governo e os retratos do presidente Bashar al-Assad foram removidos de diversos edifícios públicos, segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos.

"A transferência irá permitir que o centro de comando esteja mais próximo dos combatentes", disse o general Mustafa al-Sheikh, chefe o conselho militar que congrega chefes rebeldes. Ele, no entanto, recusou-se a dizer a localização do novo comando. As informações são da Dow Jones.