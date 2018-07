Rebeldes não confirmam captura de filho de Kadafi em Sirte

Associated Press

TRÍPOLI - Um porta-voz das forças rebeldes da Líbia disse nesta quinta-feira, 13, não ter confirmação de que Mutassim Kadafi, filho do ditador Muamar Kadafi, tenha sido capturado perto da cidade de Sirte, na costa líbia.

Jalal el-Gallal, um dos representantes do Conselho Nacional de Transição (CNT), o órgão de governo instituído pelos revolucionários, disse que os rebeldes de Benghazi entraram em contato com o comando de Sirte e que "até então, segundo o que se sabia, não havia confirmação da captura de Mutassim".

Mutassim era o assessor de segurança nacional de seu pai e tinha um papel predominante no aparato militar e das forças de segurança da Líbia. Sua suposta prisão do causou comemorações em vários locais.

Os rebeldes continuam cercando Sirte, cidade natal de Kadafi, um dos poucos locais onde ainda há focos de resistência favoráveis ao ditador. Os revolucionários acreditam que várias figuram importantes do regime se refugiam na área, o que justificaria a forte resistência oferecida pelos militares que defendem a região dos rebeldes.

Mustafá Abdul-Jalil, chefe do CNT, disse na quarta-feira que espera declarar vitória total em menos de uma semana, o que daria as bases para a formação de um novo governo interino que conduziria a Líbia a eleições dentro de no máximo oito meses. Os rebeldes querem "libertar completamente" o país africano antes de iniciar os trâmites para que seja instituída a nova gestão.

Apesar dos rumores sobre a captura de Motassim, que chegou a ser confirmada pelos rebeldes na quarta, o próprio ditador Muamar Kadafi segue foragido desde que os rebeldes tomaram a capital do país, Trípoli, onde o regime mantinha seu quartel-general.