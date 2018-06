Rebeldes pró-Moscou exibem monitores da OSCE

O alemão Axel Schneider, que falou pelo grupo de monitores, negou que eles estivessem fazendo espionagem para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), como alegam os insurgentes pró-Moscou.

Além dos representantes da OSCE, rebeldes simpatizantes da Rússia capturaram hoje três oficiais de segurança ucranianos, que também foram exibidos à imprensa. Os ucranianos estavam ensanguentados e tinham os olhos vendados com fita adesiva.

O movimento insurgente que age em Slovyansk tem recorrido cada vez mais à tomada de reféns para consolidar seu controle no leste da Ucrânia.

Nas últimas semanas, Kiev tem enfrentado grupos separatistas no leste ucraniano que começaram a se mobilizar após a península da Crimeia ter decidido, em referendo ocorrido no mês passado, abandonar a Ucrânia e voltar a fazer parte da Rússia. Fonte: Associated Press.