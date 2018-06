Rebeldes pró-Rússia abrem eleições na Ucrânia

As eleições controversas tornaram mais tensas um cessar-fogo já incerto entre forças ucranianas e rebeldes apoiados pela Rússia, que têm se enfrentado em regiões ao leste de Donetsk e Lugansk desde abril.

As eleições deste domingo causam risco de mais prorrogação do acordo de paz. Elas também são uma vitória simbólica dos rebeldes, mostrando - independentemente do resultado - a extensão total da perda de controle da Ucrânia.

A Ucrânia, a União Europeia e os Estados Unidos caracterizaram a votação como uma violação do acordo de cessar-fogo. A Rússia, no entanto, disse que o acordo de paz permite as eleições e sinalizou sua intenção de reconhecer os resultados. Fonte: Dow Jones Newswires.