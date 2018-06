Rebeldes pró-Rússia derrubam helicóptero da Ucrânia Rebeldes pró-Rússia derrubaram um helicóptero do governo da Ucrânia no leste do país, deixando nove soldados mortos, segundo informações do Ministério de Defesa ucraniano. O ataque, próximo da cidade de Sloviansk, ocorreu depois de relatos de combates na região.