Rebeldes prometem entregar caixas-pretas do MH17

Insurgentes ucranianos recuperaram as caixas-pretas do voo MH17, da Malaysia Airlines, e prometeram entregá-las à Organização da Aviação Civil Internacional, disse o líder rebelde Alexander Borodai neste domingo.

Borodai também afirmou que os corpos recuperados no local do acidente no leste da Ucrânia permanecerão em vagões de trem refrigerados em uma estação na cidade de Torez, controlada pelos rebeldes, até a chegada de uma delegação da aviação internacional.

Não ficou imediatamente claro neste domingo, se os rebeldes e o governo ucraniano estavam trabalhando juntos ou em desacordo sobre a recuperação dos corpos.

A Ucrânia e os separatistas se acusam de disparar um míssil terra-ar na quinta-feira contra o avião da Malaysia Airlines enquanto voava de Amsterdã a Kuala Lumpur, a cerca de 33 mil pés (10 mil metros) acima dos campos de batalha do leste da Ucrânia. Ambos negam derrubar o avião. Todas as pessoas a bordo do voo - 283 passageiros e 15 tripulantes - foram mortos. Fonte: Associated Press.