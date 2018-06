Rebeldes promovem explosões e matam 13 no leste da Índia

Os ataques ocorreram com uma diferença de meia hora entre um e outro e se configuraram no maior ato de violência desde o início da votação para a eleição de um novo governo federal, há uma semana. O pleito durará seis semanas, para dar tempo que as forças de segurança se movimentem dentro do país.

A primeira explosão ocorreu em um ônibus em Bijapur. O veículo levava autoridades eleitorais que voltavam para as suas casas após a eleição. Sete pessoas morreram.

Uma segunda bomba atingiu uma ambulância na região florestal de Bastar, matando cinco membros da Força Central da Reserva da Polícia e o motorista, afirmou R.K.Vij, chefe das operações antimaoístas.

Não ficou claro se os soldados estavam viajando na ambulância, mas no passado autoridades do governo usaram tais veículos para evitar ataques dos maoístas.

Os rebeldes operam há décadas em uma grande região do centro e do leste da Índia, e ganharam força recentemente em locais onde aledões pobres entraram em conflito com mineradoras que buscam recursos para a indústria.

Os maoístas buscam a queda violenta do Estado indiano, acusando-o inicialmente de tomar as terras de camponeses e agora de roubar a riqueza mineral de Estados como Chhattisgarh.

(Por Jatindra Dash e Aditi Shah)