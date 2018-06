Rebeldes rejeitam liderança da Coalizão Nacional Síria

"Estas forças [signatárias] consideram que aqueles que têm o direito de representá-las são aqueles que partilharam de suas preocupações e sacrifícios", disse o comunicado lido em voz alta em uma mensagem gravada por um líder de um dos grupos, o Liwaa al-Tawhid.

O documento também pedia que as facções da oposição civil e militar se unam dentro "de uma estrutura islâmica... com base na Sharia" como a única fonte de legislação. Sharia é o nome dado ao código de leis do islamismo.

O documento também dizia que os rebeldes não reconhecem qualquer futuro governo que seja formado fora da Síria. Fonte: Associated Press e Dow Jones.