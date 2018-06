Rebeldes restringem acesso a destroços do voo MH17 Os primeiros observadores internacionais chegaram no começo da noite desta sexta-feira ao local da queda do avião da Malaysia Airlines na Ucrânia e relataram dificuldades em acessar os destroços. O grupo de 30 oficiais da Organização de Segurança e Cooperação da Europa (OSCE), relatou que um guarda armado, pertencente ao grupo separatista pró-Rússia que controla a região, deixou apenas 17 dos representantes da OSCE entrarem na área por cerca de 75 minutos.