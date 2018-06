Rebeldes sequestram membros da OSCE na Ucrânia

Vyacheslav Ponomarev, autoproclamado prefeito do povo de Slovyansk, na região de Donetsk, disse que os quatro monitores estão seguros e prometeu que eles serão libertados em breve. O líder não colocou nenhuma condição para a libertação.

Na segunda-feira à tarde, a OSCE disse ter perdido contato com um membro da equipe de quatro pessoas monitorando a situação em Donetsk. Eles foram enviados ao país para monitorar a região após a Rússia anexar a Crimeia e grupos separatistas pró-Rússia entrarem em conflito com o governo ucraniano no leste do país. Fonte: Associated Press.