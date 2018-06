Rebeldes sírios anunciam participação em conferência de paz na Suíça

ISTAMBUL, TURQUIA - A Coalizão Nacional Síria (CNS), principal grupo de oposição sírio apoiado pelo Ocidente, anunciou neste sábado, 18, que o grupo decidiu participar de Genebra 2, encontro marcado para a próxima quarta-feira, na Suíça, que tentará encontrar uma saída negociada para o conflito sírio. A decisão foi tomada após encontro em Istambul, na Turquia, entre a coalizão e outras milícias rebeldes sírias.

A votação aconteceu após uma noite e um dia de intensos debates e foi resolvida com maioria simples, informou o grupo em comunicado emitido na cidade turca.

O "sim" foi aprovado com 58 votos, contra 14 opções pelo "não", duas abstenções e um voto em branco, afirma o comunicado da organização. A CNS estava sob enorme pressão de países ocidentais e árabes para participar das conversações de paz na cidade suíça de Montreux.

No entanto, muitos membros da coalizão, que luta para tirar o ditador Bashar Assad do poder, estavam hesitantes com a ideia de participar do evento. O governo da Síria já disse que comparecerá ao encontro.

De acordo com dados dos rebeldes, a guerra civil na Síria, que já dura quase três anos, deixou mais de 130 mil mortos. /AP, EFE e REUTERS