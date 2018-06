Rebeldes sírios assumem controle de barragem

O ativista britânico e presidente do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Rami Abdul-Rahman, afirmou que os rebeldes assumiram o controle da barragem após derrotarem tropas do governo de Assad. O avanço foi liderado pelo grupo militante Jabhat Al-Nusra, ligado à Al-Qaeda, que tem lutado juntamente com os rebeldes no conflito.

A crise na Síria começou em março de 2011 com protestos pacíficos inspirados na Primavera Árabe, movimento que derrubou ditadores em outros países. Os conflitos evoluíram para uma guerra civil na medida em que a oposição se armou para lutar contra o regime. Mais de 60 mil pessoas já morreram nos conflitos, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). As informações são da Associated Press.