Rebeldes sírios assumem controle de base militar

A base militar fica localizada nos arredores da cidade de Daraa, onde começou a revolta contra o presidente da Síria, Bashar Assad, em março de 2011. Os protestos acabaram virando uma guerra civil que já matou mais de 100 mil pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Os rebeldes controlam diversas áreas da fronteira com Jordânia, Iraque, Turquia e Líbano.

Também neste sábado, inspetores da ONU deixaram um hotel em Damasco e seguiram para um local desconhecido, segundo um fotógrafo da Associated Press.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou na sexta-feira, por unanimidade, a resolução para destruir as armas químicas do governo sírio. A aprovação, após duas semanas de negociações intensas, marca a maior ruptura na paralisia que tomou conta do Conselho desde o início da guerra civil na Síria.

A ONU disse que a equipe "espera finalizar suas atividades no país na segunda-feira, 30 de setembro". Fonte: Associated Press.