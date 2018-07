Rebeldes sírios assumem controle de hidrelétrica Ativistas informaram nesta segunda-feira que os rebeldes sírios assumiram o controle de uma hidrelétrica no rio Eufrates, no norte da Síria, em mais uma vitória estratégica após dias de confrontos. Segundo o diretor da base britânica do Observatório da Síria pelos Direitos Humanos, Rami Abdul-Rahman, a hidrelétrica supre diversas áreas do país com energia elétrica.