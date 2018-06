Rebeldes sírios atacam vila cristã mantida pelo regime Na manhã desta quarta-feira, rebeldes do grupo Jabhat al-Nusra, ligado à Al-Qaeda, lançou um ataque a uma vila controlada pelo regime Sírio e predominantemente cristã, localizada cerca de 60 quilômetros ao noroeste de Damasco, informaram fontes do governo sírio e do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, localizado no Reino Unido.