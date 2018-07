Rebeldes sírios avançam na direção de Damasco A oposição síria enviou mais combatentes para a capital, depois de o governo ter usado helicópteros armados para atacar rebeldes na periferia de Damasco, disseram líderes rebeldes. No terceiro dia de intensos confrontos, combatentes opositores afirmam ter tomado partes do sul da capital nesta terça-feira, mas foram impedidos por forças do governo de avançar para o centro.