Rebeldes sírios deixam Turquia Os líderes do Exército Sírio Livre anunciaram que mudaram seu centro de comando da Turquia para a Síria. O general Mustafa al-Sheikh, que dirige o Conselho Militar do grupo rebelde afirmou que a mudança pretende unificar os grupos de oposição ao governo de Bashar Assad. O Exército Sírio Livre tem sido o grupo rebelde mais atuante com a intenção de tirar Assad do poder. No entanto, seus comandantes estiveram sob críticas por liderar as ações de fora do território sírio e por sua autoridade sobre redes de combatentes ser limitada.