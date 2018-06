Rebeldes sírios elegem novo conselho para unir oposição

O Conselho Militar Supremo, definido na sexta-feira em reunião na Turquia, vai trabalhar com a liderança política escolhida no mês passado, no Catar.

O representante informou que o grupo Jabhat Al-Nusra, inspirado na Al-Qaeda, foi excluído do conselho. Os rebeldes parecem tentar se distanciar dos extremistas que geram preocupações aos aliados ocidentais da oposição síria.

O anúncio ocorre após a Síria alertar a Organização das Nações Unidas (ONU) que os rebeldes podem empregar armas químicas depois que conquistaram o controle de uma fábrica de produção de cloro tóxico no leste da cidade de Alepo. As informações são da Associated Press.