Rebeldes sírios libertam 48 reféns iranianos

Segundo a agência France Presse, o grupo - do qual faz parte mulheres e crianças - chegou a um hotel de Damasco, onde participará de uma coletiva de imprensa. A troca ocorre dias depois de o presidente sírio Bashar Assad ter prometido intensificar o combate aos rebeldes, embora os confrontos tenham se espalhado pela capital, Damasco.

Os iranianos foram sequestrados nas proximidades da capital síria em agosto. Os rebeldes haviam ameaçado matá-los a menos que o regime sírio interrompesse as operações contra a oposição. As informações são da Associated Press.