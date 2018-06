Rebeldes sírios matam membros de grupo ligado à Al-Qaeda

"Pelo menos 36 membros e simpatizantes do Estado Islâmico do Iraque e o Levante foram mortos desde sexta-feira em Idlib e mais de 100 foram capturados pelos rebeldes" em Idlib e Alepo, afirmou o grupo.

O principal partido de oposição da Síria, a Coalizão Nacional, disse neste sábado que "apoia plenamente" os rebeldes. "A Coalizão de Oposição Síria apoia plenamente os esforços em curso por elementos do Exército Livre Sírio para libertar as cidades e bairros da opressão autoritária" do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, afirmou a presidência do grupo em um comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.