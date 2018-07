Rebeldes sírios tomam o controle de postos de fronteira

BAGDÁ - Rebeldes sírios tomaram o controle hoje de todas as passagens fronteiriças entre o Iraque e a Síria, informou Adnan al-Assadi, vice-ministro do Interior iraquiano. "Todos os postos de fronteira entre o Iraque e a Síria estão sob controle do Exército Livre da Síria", afirmou ele por telefone.

Veja também:

Vinte mil sírios foram para o Líbano nas últimas 24 horas

No Conselho de Segurança, Rússia e China vetam resolução sobre a Síria proposta pelo Ocidente

Mais cedo, dois funcionários de segurança iraquianos, sob condição de anonimato, afirmaram que o controle do posto fronteiriço de Albu Kamal, entre os dois países, estava nas mãos dos rebeldes. "Ao meio-dia (horário local), os conflitos tiveram início. À tarde, vimos a bandeira síria ser recolhida e, no lugar, ser colocada a bandeira do Exército Livre da Síria", disse um tenente-coronel da polícia de fronteira iraquiano.

Também nesta quinta-feira, 19, os rebeldes assumiram o controle de uma passagem de fronteira com a vizinha Turquia, informou o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos. "Combatentes rebeldes tomaram o controle da passagem de Bab al-Hawa (na província de Idlib, noroeste do país) com a Turquia", disse o grupo, acrescentando que os rebeldes removeram uma fotografia do presidente Bashar Assad que estava no posto fronteiriço.

Com Dow Jones