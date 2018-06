Rebeldes sul-sudaneses dizem sofrer ataques do governo

O brigadeiro Lul Ruai Koang disse neste domingo que as tropas estão ativamente violando o cessar-fogo assinado na semana passada. Já o porta-voz militar do governo sul-sudanês, coronel Philip Aguer, disse não ter informações sobre novos confrontos.

Koang disse à Associated Press que comandantes rebeldes relataram que forças do governo e milícias aliadas atacaram a cidade de Leer e vilas próximas no Estado de Unity no sábado, matando um número ainda não calculado de pessoas. Ele afirmou que as forças do governo também atacaram posições rebeldes do Estado do Alto Nilo.

Não é possível verificar as acusações feitas por Koang, que falou da capital do Quênia, Nairóbi. Leer é a cidade da qual a organização Médicos Sem Fronteiras saiu na sexta-feira, com 240 pacientes e trabalhadores. Fonte: Associated Press.