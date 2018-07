Rebeldes tentam destruir patrimônio da Unesco no Mali Um morador de Timbuktu, no norte do Mali, afirmou que grupos islâmicos querem controlar a cidade e estão tentando destruir tumbas classificadas como patrimônio histórico da humanidade pela Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas (Unesco). Ali Yattara disse neste sábado que os rebeldes começaram a atacar tumbas de santos com pás. Ele acrescentou que a ação é uma resposta ao pedido da Unesco, na semana passada, de que a região fosse colocada na lista "em perigo" da organização.