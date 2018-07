Rebeldes tentam tomar base aérea de Assad Rebeldes sírios que combatem a ditadura de Bashar Assad lançaram ontem um ataque contra uma estratégica base aérea no norte da Síria. A ofensiva é uma tentativa de conter os frequentes ataques aéreos de tropas leais ao regime contra alvos rebeldes. O ataque começou um dia depois do início de uma conferência no Catar para impulsionar politicamente a liderança síria no exílio, distante dos rebeldes.