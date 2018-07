Rebeldes tomam a capital da República Centro-Africana Depois de ataques de rebeldes terem atingido no sábado Bangui, capital da República Centro-Africana, o presidente François Bozizé deixou o país na manhã deste domingo, segundo Maximin Olouamat, um membro da presidência, que recusou-se a revelar o destino do presidente. Testemunhas relatam intenso bombardeio e tiros no centro de Bangui na manhã de hoje.