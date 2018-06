Rebeldes tomam base aérea militar no norte da Síria

Segundo o diretor da instituição, Rami Abdul-Rahman, após vários dias de confrontos esporádicos, os insurgentes lançaram uma operação para capturar al-Jarrah na segunda-feira e invadiram a base com facilidade na manhã desta terça-feira. A ação ocorre um dia depois de os rebeldes terem dominado uma barragem estratégica do país.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, fez um apelo para que o governo do presidente sírio Bashar Assad aceite a oferta do líder da Coalizão Nacional, Ahmed Moaz Khatib, de começar a negociar a paz. "É uma oportunidade que não se deve perder. Uma chance de mudar de uma lógica militar devastadora para uma abordagem promissora política", disse Ban Ki-moon.

No entanto, na segunda-feira pela manhã, Assad disse que não cederá à pressão, segundo a agência estatal de notícias Sana. O presidente afirmou que seu regime está aberto à negociações, mas sem condições previamente estabelecidas. As informações são da Associated Press e Dow Jones.