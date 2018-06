Rebeldes tomam cidade no norte do Mali Rebeldes tuaregues e islamistas tomaram ontem a estratégica cidade de Kidal, no norte do Mali. O Movimento Nacional para a Libertação de Azawad e homens comandados por Ag Ghaly, chefe do grupo armado Ansar Din, lutam pela separação da região. Ontem, o chefe militar da junta malinesa, Amadou Sanogo, que deu um golpe de Estado na semana passada, disse que o Exército precisa de apoio externo para manter a integridade territorial do país.