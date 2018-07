Rebeldes tomam controle da cidade síria de Saraqeb Rebeldes sírios tomaram o controle total de um importante cruzamento de rodovias no noroeste do país, o que limita ainda mais a capacidade de o governo reforçar suas tropas em Alepo, informou nesta sexta-feira o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Os combatentes rebeldes forçaram as tropas a recuar de seu último reduto na cidade de Saraqeb, onde as principais estradas para Alepo a partir de Damasco e da costa do Mediterrâneo se encontram.