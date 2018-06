Rebeldes tomam controle de base militar fora da capital no Iêmen

Rebeldes do grupo Houthi tomaram controle de uma importante base militar ao sul da capital do Iêmen, onde instrutores americanos treinaram forças antiterrorismo, afirmaram autoridades nesta quinta-feira, 29.

Nos últimos dias, o Houthi tem agido para tomar o controle de uma série de equipamentos militares no país, incluindo o quartel-general das forças paramilitares. O grupo avança rumo ao controle do Iêmen após ter conseguido a renúncia do então presidente Abed Rabbo Mansour Hadi, aliado dos EUA, e de todo o gabinete.

Na quinta-feira passada, o então primeiro-ministro Khaled Baha condenou o que chamou de "golpe" promovido pelos xiitas, acrescentando que havia acabado de escapar de uma tentativa de assassinato.

Desde então, a capital e outras cidades importantes do país tem assistido a protestos diários contra a tomada do poder pelo Houthi, cujas forças tentam reprimir e intimidar manifestantes com violência e tiros para o alto.

De acordo com um oficial de segurança, extremistas dirigindo motocicletas destruíram um templo de 800 anos construído em homenagem a um erudito muçulmano, na cidade de Houta, no centro do pais. Muçulmanos da seita salafista se opõem à veneração de santos, afirmando que isto vai contra o monoteísmo. Grupos salafistas no Mali, Somália e Líbia já destruíram outros templos. / AP