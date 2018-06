Rebeldes tomam o controle de base aérea no norte da Síria

BEIRUTE, LÍBANO - Militantes islâmicos que lutam para derrubar o presidente sírio Bashar Assad tomaram o controle total da base aérea de Taftanaz, noroeste do país, nesta sexta-feira, 11. A tomada da estratégica posição representa um significativo golpe sobre as forças do governo, afirmam ativistas.

Rebeldes de grupos como o Jabhat al-Nusra, afiliado à Al-Qaeda, vêm lutando há semanas pelo controle da instalação militar e invadiram o local na noite de quarta-feira. Ativistas disseram que os rebeldes tomaram o controle dos prédios, da munição e do equipamento militar, após fortes combates de madrugada.

"No momento, os rebeldes estão no controle total da base aérea, disse o ativista Mohammad Kanaan, morador de Idlib. Rami Abdul-Rahman, diretor do Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, sediado em Londres, disse que esse é o primeiro grande aeroporto militar a cair em mãos de opositores.

Os rebeldes tentavam tomar o controle de Taftanaz há meses. Embora o fato possa constranger o regime de Assad, não deve ter muito efeito sobre os ataques aéreos realizados por aviões do governo, já que a maioria parte de bases mais ao sul.

Encontro na Rússia

O enviado especial para a Síria da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, reúne-se nesta sexta-feira com importantes representantes dos Estados Unidos e da Rússia para discutir a crise síria.

Brahimi, o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Bogdanov, e o subsecretário de Estado norte-americano, William Burns, reuniram-se na sede da ONU em Genebra. Nenhum deles fez declarações ao chegar para o encontro, realizado a portas fechadas.

As discussões ocorrem um dia depois de a Síria ter acusado Brahimi de ser "flagrantemente tendencioso", aumentando as dúvidas sobre se ele pode permanecer como mediador internacional. Damasco criticou o veterano diplomata argelino depois de ele ter descrito como "unilaterais" as propostas que Assad fez no domingo, apresentadas por ele como uma "solução política".

Refugiados

O número de refugiados sírios registrados em países vizinhos e no norte da África aumentou em mais de 100 mil no último mês e ultrapassou os 600 mil, informou o Alto Comissariado para Refugiados da ONU (Acnur) nesta sexta-feira.

Segundo a organização, até quinta-feira 612.134 sírios haviam se registrado como refugiados em países vizinhos ou estavam no processo de registro, ante 509.550 em 11 de dezembro.

As informações são da AP e da Dow Jones